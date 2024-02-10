وقالت موديز في بيان إنها فعلت ذلك بعد تقييم لها بيّن أن "النزاع العسكري المستمر مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقا يزيد بشكل ملموس المخاطر السياسية لإسرائيل ويُضعف أيضا مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية في المستقبل المنظور".

أبرز ما جاء في بيان "موديز"

• بالنسبة لتوقعاتها لديون إسرائيل، خفّضت الوكالة توقعاتها إلى "سلبية" بسبب "خطر التصعيد" مع حزب الله اللبناني على طول حدودها الشمالية.

• قالت الوكالة "في حين أن القتال في غزة قد ينخفض في حدّته أو يتوقف، فإنه لا يوجد حاليا أي اتفاق على وضع حدّ للأعمال العدائية بطريقة دائمة أو اتفاق على خطة طويلة الأجل من شأنها استعادة أمن إسرائيل بالكامل وتعزيزه في نهاية المطاف".