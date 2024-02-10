ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 1:05 من فجر هذا اليوم، شنّ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها".

واختتم المصدر بالقول: "أسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا قالوا إنها للهجوم الإسرائيلي الذي وقع فجر اليوم.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدويّ انفجارات عنيفة ناجمة عن غارات إسرائيلية في منطقتي الديماس ومشروع دمر حيث استهدفت الغارات بناء سكنيا غربي العاصمة السورية، وسط معلومات عن اغتيال شخصيات من جنسيات غير سورية.

ويوم الجمعة، أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية، تصدي الدفاعات الجوية لـ"أهداف معادية" في محيط دمشق.

كما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأنباء، متحدثا عن "سماع دوي انفجارات في العاصمة السورية ومحيطها".