قصف هدف «حيوي» لإسرائيل على سواحل البحر الميت

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قالت المقاومة العراقية أنها قصفت هدفاً «حيوياً» لإسرائيل على سواحل البحر الميت.

ولم يذكر بيان «المقاومة الإسلامية في العراق» المزيد من التفاصيل، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت الفصائل إن القصف جاء «نصرة لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين»، وفق البيان.

وأعلنت هذه الفصائل في السابق استهداف موانئ إسرائيلية على البحرين الأحمر والمتوسط وعدة قواعد أميركية في العراق وسوريا منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.