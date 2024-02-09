الرئاسة الفلسطينية: خطط نتنياهو في رفح مقدمة لتهجير شعبنا

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دانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم بشدة تصريحات رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بخصوص إخلاء مدينة رفح من المواطنين، وبدء عملية عسكرية فيها للقضاء على ما تبقي من كتائب حركة حماس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان، أن "هذه الخطط التي صرح بها نتيناهو تشكل تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ سياسة العدو المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

وأضافت" "أنها تحمل حكومة جيش الإحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، كما تحمل الإدارة الأميركية مسؤولية خاصة"، مشددة على "خطورة مثل هذه السياسة التدميرية"، مؤكدة أن "الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجر من وطنه".