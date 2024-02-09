الأونروا: الوضع الإنساني في رفح "ميؤوس منه"

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حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم، من أن "أي عملية عسكرية كبيرة لجيش الإحتلال على رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة، قد تجلب المزيد من الدمار للسكان المدنيين"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني أن "الوضع الإنساني في رفح ميؤوس منه بشكل متزايد".

وكان عدد سكان محافظة رفح يقدر بنحو 250 ألف مواطن قبل بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي، ووصل الآن إلى 1.4 مليون بسبب اضطرار عدد كبير من سكان المناطق الأخرى في القطاع إلى النزوح قسرا جراء قصف جيش الإحتلال المتواصل، ومنع وصول المساعدات إلى وسط وشمال القطاع، والاجتياح البري الذي وصل إلى محافظة خان يونس جنوبا.