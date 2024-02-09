living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"على القادة العسكريين أن يتحدّثوا أقلّ وأن يفعلوا أكثر"... عميد اسرائيلي سابق يكشف عن سبب لعدم الذهاب إلى الحرب في لبنان

9
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نقل موقع "معاريف" الإسرائيلي عن العميد في احتياط الجيش الاسرائيلي، وقائد فرقة الجليل سابقاً، آفي ايتام، تأكيده أنّ "الجيش الإسرائيلي، الذي تمّ بناؤه في السنوات الأخيرة، ليست لديه القدرة للقتال على جبهتين بشكلٍ مكثّف".

وقال ايتام إنّ "هناك سبباً لعدم الذهاب إلى الحرب في لبنان الآن، في الوقت نفسه الذي تدور فيه الحرب على قطاع غزة، الجيش الإسرائيلي، الذي تم بناؤه في السنوات الأخيرة، لم يتم بناؤه من أجل القدرة للقتال على جبهتين بشكلٍ مكثّف".

وفيما يتعلّق بالتصعيد في جبهة الشمال، أشار إلى أنه "لدينا منطقة أمنية لحزب الله في عمق الأراضي الإسرائيلية، ما يقرب من 100,000 مستوطن ليسوا في منازلهم، وهذا هو ثمن الاستسلام للضغوط الداخلية".

وتشهد الجبهة الداخلية للجيش الاسرائيلي حالةً من الإرباك مع استمرار المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذها العمليات النوعية في اتجاه المواقع الإسرائيلية والمستوطنات نصرةً لغزة.


وفي وقتٍ سابق اليوم، قال العميد في احتياط الجيش الاسرائيلي والقائد في لواء "غولاني" سابقاً، غيورا عنبر، إنّ حزب الله يطوّر قدراته ويزيد من مدى صواريخ الكورنيت التي يطلقها في جبهة الشمال"، مشيراً إلى "شعور جنود الاحتياط بالفشل لأنهم عجزوا عن إعادة المستوطنين إلى "منازلهم".

بدوره، قال أفيحاي شتيرن، رئيس السلطة المحلية في مستوطنة "كريات شمونة"، إنه "على القادة العسكريين أن يتحدّثوا أقلّ وأن يفعلوا أكثر. سمعنا وعوداً بأنهم سيعيدون لبنان إلى العصر الحجري وعن خطٍّ أحمر لم أعد أعرف ما هو لونه".

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   