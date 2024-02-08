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العراق: الضربات الأميركية تدفع الحكومة لإنهاء مهمة التحالف

8
FEBRUARY
2024
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قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، اليوم الخميس، إن الضربات الأميركية المتكررة على الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في العراق تدفع الحكومة لإنهاء مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد.
 
وذكر في بيان أن الضربات "لا تكترث لحياة المدنيين وللقوانين الدولية. وهي بذلك تهدد السلم الأهلي، وتخرق السيادة العراقية، وتستخف وتجازف بحياة الناس".
 
وتابع "هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي وقت مضى، إلى إنهاء مهمة هذا التحالف الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق"، وفقا لرويترز.
 
وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت عن تنفيذ غارة جوية أدت إلى مقتل قيادي في كتائب حزب الله العراقي، قالت إنه مسؤول عن الهجمات التي استهدفت القوات الأميركية مؤخرا، دون أن تحدد هويته.
 
 
 وأفادت مصادر عراقية، بأن الغارة أدت لمقتل 3 أشخاص على الأقل، من بينهم قياديان بحزب الله العراقي الموالي لإيران.
 
وأسفرت الغارة، التي نفذتها مسيرة أميركية شرقي بغداد، عن مقتل اثنين من أبرز مسؤولي كتائب حزب الله في العراق هما أبو باقر الساعدي وأركان العلياوي.
 
يشار إلى أن العلياوي كان مسؤولا بمنظومة المعلومات التابعة لكتائب حزب الله.
 
وينظر إلى الهجوم الأميركي الجديد بوصفه الموجة الانتقامية الثانية، بعد مقتل 3 جنود في قاعدة على الحدود الأردنية السورية، قبل أيام.
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