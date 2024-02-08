مقاطع فيديو للجنود الإسرائيليين تكشف عن وجه آخر للحرب

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ما تعلنه إسرائيل في المحافل الدولية شيء، وما يحدث على أرض الواقع شيء آخر. تل أبيب كررتها مرات عدة، الهدف من حرب غزة.. القضاء على حماس.

لكن في ساحات المعارك، يبدو أن الوضع المأساوي في القطاع تحول إلى محط سخرية من قبل أفراد الجيش الإسرائيلي. هذا ما ورد في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية. الصحيفة نشرت مقاطع فيديو متداولة لجنود إسرائيليين على وسائل التواصل الاجتماعي.

إحدى هذه المقاطع تظهر عسكريا إسرائيليا يقود جرافة في شارع في بيت لاهيا شمالي غزة، ويدفع سيارة محطمة نحو مبنى نصف منهار.

الجندي الذي نشر الفيديو على حسابه الشخصي على تيك توك، أرفقه بتعليق يقول فيه إنه توقف عن حساب عدد الأحياء التي قام بمحوها.

وفي فيديو آخر، شوهد جنود آخرون يدلون بتعليقات مهينة للفلسطينيين ويدعون إلى بناء مستوطنات إسرائيلية في غزة.

وتتبعت نيويورك تايمز أكثر من 50 مقطع فيديو أيضا تعود إلى وحدات الهندسة القتالية العسكرية الإسرائيلية. كلها أظهرت استخدام الجرافات والحفارات والمتفجرات لتدمير ما يبدو أنها منازل ومدارس ومبان مدنية أخرى.

ومنذ بدء التصعيد، شارك الجنود الإسرائيليون مقاطع فيديو من غزة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الوجه الحقيقي للعمليات على الأرض.

وهو ما أثار انتقادات لاذعة من طرف مستخدمي منصات التواصل والفاعلين الحقوقيين من مختلف أنحاء العالم.

وقد تم استخدام مثل هذه المنشورات كأدلة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية متهمة إسرائيل بالإبادة الجماعية.

ممارسات الجنود الإسرائيليين تضع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في موقف محرج وتعرضها للمساءلة، وهو ما جعل الجيش يقر بأن بعض المشاهد التي بثتها عناصره تتعارض مع تعليماته.

الجيش الإسرائيلي يقر

نفى الكاتب والباحث السياسي إيلي نيسان في حوار له على "سكاي نيوز عربية" إنساب ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي عن الممارسات اللاإنسانية لبعض الجنود في غزة، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم بسبب التجاوزات التي ارتكبوها.

عزم النيابة العسكرية والنيابة العامة في إسرائيل تقديم الجنود الذين انتهكوا قانون جيش الدفاع إلى المحاكمة.

لا وجود لمعلومات تشير إلى الحالة الصحية أو الإنسانية للمختطفين والمحتجزين لدى حركة حماس منذ اختطافهم في السابع من أكتوبر.

الأعمال غير القانونية المرتكبة في غزة لا تمثل الجيش الإسرائيلي بشكل عام.

استخدام حركة حماس المنشآت المدنية كالمساجد والمساكن والمدارس لتحقيق مصالحها وتفخيخها لقتل الجنود الإسرائيليين، دليل على عدم التزامها بأي قانون أو دين.

استخدام حركة حماس للنساء والأطفال كدروع بشرية.

ما يحدث على أرض الواقع

ويشير الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، خلال مداخلته إلى طبيعة العقيدة التي تتبناها قوات الاحتلال التي تقاتل في قطاع غزة والمبنية على الكراهية، مضيفا:

بناء عقيدة جيش الاحتلال على كره الآخر.

قيام الجيش بعد هدم وقصف المنازل بقراءة بعض الآيات التلموديّة.

حمل الجنود لهواتفهم الحوالة ونشر الصور رغم الرقابة العسكرية الإسرائيلية التي تمنع ذلك.

إعطاء الاحتلال لنفسه الحق في إهانة وقتل أي فلسطيني، بغض النظر عن انتمائه.

تنفيذ الجيش الإسرائيلي لأعمال فظيعة منذ بداية الحرب، عن طريق تجريد بعض المواطنين الذين يتواجدون في الشمال من ملابسهم وتنفيذ عمليات إعدام جماعية.