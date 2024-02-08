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مقتل 15 فلسطينيا وإصابة نحو 20 في الضفة وغزة

8
FEBRUARY
2024
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قتلت القوات الإسرائيلي أمس واليوم 3 شبان في الضفة الغربية المحتلة عندما قامت بمداهمة بلدة كفر عين قرب رام الله ومخيم نور شمس قرب طولكرم.
 
فقد ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، صباح اليوم الأربعاء، أن الشاب محمد خليل البرغوثي من كفر عين، شمالي رام الله، توفي متأثرا بإصابته، التي أصيب بها قبل أسبوعين.
 
وفي خبر آخر، قالت وفا إن الجيش الإسرائيلي قتل شابين واًصاب 9 آخرين أمس الأربعاء، في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، هما زياد علي دعمة وإسلام إبراهيم العلي.
 
وأشارت إلى قوات إسرائيلية كانت قد حاصرت منزل لعائلة العلي في حارة الدمج في وسط مخيم نور شمس، بعد فرض حصار مشدد عليه، والدفع بتعزيزات عسكرية وجرافات، ثم تعرض المنزل المحاصر للقصف بقذائف "أنيرجا"، عدة مرات، ما تسبب باشتعال النيران في الطابق العلوي منه، في الوقت الذي قامت فيه جرافة الاحتلال بهدم وتدمير أجزاء أخرى من المنزل.
 
 وفي قطاع غزة، قتل 14 فلسطينيا على الأقل في قصف نفذته طائرات حربية إسرائيلية على منازل في دير البلح ورفح، وفقا لوكالة "وفا".
 
وقالت مصادر محلية إن فلسطينيين قتلا وأصيب 10 آخرون على الأقل، في قصف منزل بدير البلح وسط قطاع غزة، بينما قتل 12 مواطنا وأصيب آخرون في قصف منزلين قرب مفترق أبو السعيد في تل السلطان والحي السعودي غرب رفح جنوب القطاع.
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