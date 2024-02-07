غوتيريش: العالم يدخل "حقبة الفوضى"

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حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء من أن العالم يدخل "حقبة الفوضى"، مشيرا إلى أن الانقسامات العميقة التي يعانيها مجلس الأمن الدولي جعلته غير قادر على التعامل مع قضايا ملحة على غرار الحرب بين إسرائيل وحماس.



ومع دخول الحرب في غزة شهرها الخامس، حذّر غوتيريش من أن أي هجوم برّي إسرائيلي محتمل على مدينة رفح في جنوب القطاع، "سيزيد في شكل هائل ما هو اصلا كابوس إنساني، مع تداعيات إقليمية لا تحصى"، مجددا مطالبته ب"وقف انساني فوري لاطلاق النار" والافراج عن جميع الرهائن.



تقصف إسرائيل التي توعّدت بـ"القضاء" على حماس بعد هجوم السابع من تشرين الأول، قطاع غزة بلا هوادة ونفّذت عملية بريّة دفعت أكثر من مليون شخص للنزوح نحو جنوب القطاع.



وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي عرض فيه أولوياته للعام 2024، دعا غوتيريش إلى إحداث تغييرات في مجلس الأمن والنظام المالي الدولي، إلى جانب إصلاحات أخرى، مشددا على أن "مؤتمر القمة المعني بالمستقبل" المرتقب في أيلول سيشكّل فرصة مهمة للتعامل مع الخلل الذي بات "أعمق وأخطر" من أي وقت مضى.