تهديد إسرائيلي باجتياح رفح إذا رفضت حماس الصفقة

A + A -

عرضت قطر على حماس حزمة حوافز مقابل التراجع عن طلب انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، بحسب سكاي نيوز.

وأفادت المصادر بأن الوسيط القطري عرض على حركة حماس التراجع عن طلب وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، والاستعاضة بصيغة “العمل على دفع القوات الإسرائيلية للانسحاب من غزة”.

إذ عرض الوسيط القطري على حماس “وقفا لإطلاق النار لأربعة أشهر بدلا من شهر ونصف”، كما تعهد لحماس بموافقة إسرائيل على إطلاق سراح ما بين 3 آلاف و5 آلاف أسير تختار حماس أسماءهم.

وقالت المصادر لسكاي نيوز عربية أن الوسيط القطري عرض على حماس “عودة النازحين لمناطقهم وإقامة مخيمات أفضل.. وإعادة ضخ المياه إلى غزة وتشغيل مضخات الصرف الصحي” مضيفة ان “الوسيط القطري نقل لحماس تهديدا إسرائيليا بأنه حال رفض الصفقة فسيتم اجتياح رفح”.