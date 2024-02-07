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الجيش الإسرائيلي: مقتل رائد والإجمالي 563 قتيلا

7
FEBRUARY
2024
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أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، عن مقتل نائب قائد الكتيبة 601 من وحدة الهندسة القتالية في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.
 
وارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 563 قتيلا، بين ضابط وجندي، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.
 
من ناحية ثانية، أعلنت إسرائيل عن مقتل ما لا يقل عن 32 من المحتجزين لدى حماس منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إن 31 من المحتجزين المتبقين في غزة لقوا حتفهم.
 
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أبلغ هذه العائلات بأن ذويهم المحتجزين فارقوا الحياة.
 
وتقول إسرائيل إن إجمالي عدد المحتجزين لدى حركة حماس في غزة يصل إلى 136 محتجزا.
 
وكان قد أطلق سراح 110 من المحتجزين بموجب الهدنة الوحيدة التي نفذت حتى الآن، وذلك في نوفمبر عندما أفرجت إسرائيل أيضا عن 240 أسيرا فلسطينيا كانت تحتجزهم.
 
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن تقييم إسرائيلي، تمت مشاركته مع مسؤولين أميركيين ومصريين، أن ما يصل إلى 50 محتجزا قد يكونوا لقوا حتفهم، مما يعني أن حوالي 80 محتجزا لدى حماس ما زالوا على قيد الحياة.
 
بالمقابل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في تحديث لبياناتها أمس الثلاثاء إنه تأكد مقتل 27585 فلسطينيا على الأقل في الهجوم الإسرائيلي، كما يُخشى أن آلافا آخرين مدفونون تحت الأنقاض. تبيع معدات للبحث عن المعادن والذهب
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