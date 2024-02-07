صواريخ إسرائيلية تستهدف محافظة حمص ليلًا!

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استهدفت صواريخ إسرائيلية ليل الثلاثاء - الأربعاء محافظة حمص في وسط سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، في قصف يندرج في إطار تزايد وتيرة الهجمات الإسرائيلية على البلاد منذ بدء الحرب في غزة.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت المنطقة الوسطى، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية تصدّت وأسقطت عدداً من الصواريخ.

بدورها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مراسلها في حمص أن "وسائط الدفاع الجوي تتصدّى لأهداف معادية في المنطقة الوسطى".



في المقابل، ذكرت مصادر محلية أن الهجمات استهدفت عدة مواقع للجيش السوري وقاعدة جوية في المنطقة.



فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 4 قتلى سقطوا جراء الغارات بينهم مدنيون.



وفي 20 كانون الثاني، قُتل 13 شخصاً بينهم خمسة مستشارين في الحرس الثوري الإيراني جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حي المزة في دمشق، وفق المرصد.



تتزامن هذه الضربات مع الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول، والتي تزداد الخشية من اتساع رقعتها.



ومنذ اندلعت الحرب بينها وبين حركة حماس، استهدفت إسرائيل مراراً الأراضي السورية.