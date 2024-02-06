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بن غفير ينتقد أميركا بشدة.. ويندد بتجاوز "الخط الأحمر"

6
FEBRUARY
2024
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جدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الإثنين، انتقاده القوي للعقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة على المستوطنين في الضفة الغربية.
 
وقال بن غفير، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، (تويتر سابقا):
 
تقييد الحسابات المصرفية للمستوطنين هو تجاوز لخط أحمر لا ينبغي السماح به.
   
الرؤساء التنفيذيون للمصارف يتبعون قرارات الجهات الخارجية.
   
أدعو الجهات المسؤولة إلى التحرك الفوري لإعادة الحسابات المصرفية المغلقة.
   
نحن نحترم ونقدر بشدة حلفائنا في العالم، لكن يجب ألا نسمح لأي شخص بإدارة دولة إسرائيل.
 
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أمر، الأسبوع الماضي، بإنشاء نظام لفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد، الذين يتبين أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم.
 
وأضاف: "إجراءات اليوم تهدف إلى تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
 
من جهته، قال بايدن في مرسوم أعلن فيه فرض عقوبات، إن العنف في الضفة الغربية ولا سيما ذلك الصادر عن مستوطنين إسرائيليين متطرفين، بلغ "مستويات لا تحتمل، ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط".
 
وتصاعدت الهجمات في الأشهر القليلة الماضية في ظل توسع  المستوطنات اليهودية، وتصاعدت مرة أخرى منذ هجمات السابع من أكتوبر على إسرائيل.
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