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تناول زيت الزيتون على معدة فارغة.. هذا ما يفعله لصحتك

6
FEBRUARY
2024
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كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، الذي يوصف باسم الذهب السائل، في الصباح الباكر على معدة فارغة مفيد جدا للجهاز الهضمي.
 
وأوضحت الدراسة أن زيت الزيتون يعد ملك الدهون الأحادية غير المشبعة، وهو غني بمضادات الأكسدة وغيرها من المركبات الصحية المفيدة وأكثرها شيوعا هو استخدامه كمليّن طبيعي.
 
ويعد الإمساك، وهو حركات الأمعاء غير المتكررة أو غير المريحة، من بين أكثر مشكلات الجهاز الهضمي شيوعا، ووفقا لورقة بحثية نشرتها مؤسسة "كليفلاند كلينيك": "يحدث الإمساك لأن القولون (الأمعاء الغليظة) يمتص الكثير من الماء من الفضلات، وهذا يجففها، ما يجعل من الصعب دفعها خارج الجسم".
 
 
ويمكن لزيت الزيتون أن يخفف هذه المشكلة، حيث تساعد الدهون على تهدئة الجزء الداخلي من أمعاء الشخص وتليين البراز من خلال مساعدته على امتصاص المزيد من الماء.
 
وأشارت الدراسة إلى أن تناول زيت الزيتون على معدة فارغة يساهم في تغليف المعدة للمساعدة في عملية الهضم، وطرد الفضلات وتنظيم الكائنات الحية الدقيقة المعوية طوال اليوم، بالإضافة إلى الحصول على جرعة يومية من مضادات الأكسدة والبوليفينول.
 
كما أظهرت دراسات أخرى أن أكثر من نصف ملعقة كبيرة من الزيت يمكن أن تقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان وأمراض التنكس العصبي وأمراض الجهاز التنفسي، وفقا لـ"ميديكال إكسبريس".
 
ويقترح الخبراء تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز، لامتصاص أكبر قدر ممكن من العناصر الغذائية.
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