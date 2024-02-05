living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تقارير: حماس تؤجل ردها على الهدنة بانتظار "رحلة القاهرة"

5
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن حركة حماس لن تقدم ردها بشأن اتفاق لوقف مؤقت للقتال وتبادل للرهائن والأسرى ليل الأحد كما كان منتظرا.
 
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن قيادة الحركة أكدت أنه "لن يكون هناك اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين في غزة من دون ضمانات قوية لإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع".
 
وأوضحت القناة، نقلا عن مصدر في حماس، أن الحركة ستقدم ردها مكتوبا في القاهرة، حيث "ستصيغ الحركة رسالة بلغة دبلوماسية قانونية"، من دون تحديد موعد لذلك.
 
وأكدت القناة 12 أن حركة حماس "تجاوزت الخلافات الداخلية بشأن الاتفاق المقترح"، وأن "قيادة الحركة في الخارج قبلت وجهة نظر زعيمها يحيى السنوار".
 
كما أشارت إلى أن "حماس تفهم أن السنوار هو الرجل الذي يستطيع إطلاق سراح الرهائن، ويستطيع أيضا أن يأمر بوقف إطلاق النار".
 
أما رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية فقد بقي في الدوحة، ولم يحصل على إذن السنوار للذهاب إلى القاهرة، وفقا للقناة ذاتها.
 
وكانت مصادر إعلامية أشارت في وقت سابق إلى أن حماس سترد الأحد على اقتراح بهدنة في قطاع غزة تمتد 6 أسابيع، يجري خلالها تبادل للرهائن والأسرى مع إسرائيل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   