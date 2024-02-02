"بعددٍ من الصواريخِ الباليستية"... الحوثيون استهدفوا أهدافا محددةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيِّ فلسطينَ المحتلةِ

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بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسـ.لحةِ اليمنية بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم قال تعالى: انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعد وانِ والحصارِ نفذتِ القوةُ الصـ.اروخيةُ بالقواتِ المسلحةِ اليمنيةِ وبعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً ضدَّ أهدافٍ محددةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيِّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستية. تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ استمرارَها في تنفيذِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ، وذلك استجابةً لنداءاتِ شعبِنا اليمنيِّ الحرِّ ونداءاتِ كلِّ الأحرارِ من أبناءِ أمتِنا العربيةِ والإسلامية. إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ ضدَّ الـ.ـعـ.ـدوِّ الصهيونـ.ـيِّ في البرِّ والبحرِ حتى وقفِ الـ.ـعـ.ـدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة. واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً والنـ.ـصـــرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة صنعاء 22 رجب 1445للهجرة الموافق للـ2 من فبراير 2024م صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية