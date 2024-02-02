توقيف أعضاء شبكة إجرامية تنشط في أعمال نصب واحتيال

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

على أثر توافر معلومات لدى مديرية المخابرات حول شبكة إجرامية تنشط في أعمال نصب واحتيال بين لبنان وإحدى الدول الأوروبية، أوقفت دورية من المديرية المواطنين: (ي.م.)، (ا.م.)، (م.ش.)، (ح.ا.)، (ا.ع.). بنتيجة التحقيقات، تبين أنهم أعضاء في الشبكة المذكورة ويعمدون مع آخرين خارج لبنان إلى استدراج أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانتحال صفات أمنية وقضائية بواسطة تقنيات وبرامج إلكترونية متطورة بهدف الاستيلاء على أموالهم ومقتنياتهم الثمينة.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.