اليكم هوية المستشار العسكري لحرس الثورة الذي تم اغتياله في دمشق!

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل المستشار العسكري لحرس الثورة الإسلامية، سعيد علي دادي خلال الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا، فجر اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر عسكري سوري، بأن الاحتلال الإسرائيلي، شنّ عدواناً جوياً باتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً نقاطاً جنوبي العاصمة دمشق.

وقال المصدر نفسه، في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية السورية، إنّ وسائط الدفاع الجوي السوري، تصدّت لعدوان إسرائيلي، استهدف نقاطاً جنوبي دمشق، وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية.

وفي 30 كانون الثاني/يناير الماضي، أفاد مراسل الميادين في سوريا، باستهداف قذائف المدفعية الاسرائيلية منطقة وادي اليرموك، في ريف درعا الغربي.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد شنّت، الاثنين الماضي، عدواناً جوياً باتجاه الجولان السوري المحتل، استهدف عدداً من النقاط جنوبي العاصمة دمشق، وفق مصدر عسكري، ما أسفر عن ارتقاء عددٍ من الشهداء، ووقوع جرحى مدنيين، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية.

وفي شهر كانون الثاني/يناير الماضي أيضاً، أكد حرس الثورة استشهاد عددٍ من قواته الاستشارية في غارة إسرائيلية على سوريا.

وقد لعب المستشارون الإيرانيون الموجودون في سوريا، بدعوة رسمية من الحكومة السورية، دوراً مهماً في مساعدة السوريين على محاربة الإرهاب والمساعدة في إحلال السلام والاستقرار والأمن الدائم في هذا البلد.

ويوم أمس، نفت مصادر موثوقة للميادين، ما تم تداوله من تقليص حرس الثورة الإيراني لانتشار مستشاريه في سوريا.