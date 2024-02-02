living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اليكم هوية "شهيد" الحرس الثوري في دمشق!

2
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت وسائل إعلام إيرانية، باستشهاد المستشار العسكري لحرس الثورة الإسلامية، سعيد علي دادي خلال الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا، فجر اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر عسكري سوري، بأن الاحتلال الإسرائيلي، شنّ عدواناً جوياً باتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً نقاطاً جنوبي العاصمة دمشق.

وقال المصدر نفسه، في تصريح  لوكالة "سانا" الرسمية السورية، إنّ وسائط الدفاع الجوي السوري، تصدّت لعدوان إسرائيلي، استهدف نقاطاً جنوبي دمشق، وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية.

وفي 30 كانون الثاني/يناير الماضي، أفاد مراسل الميادين في سوريا، باستهداف قذائف المدفعية الاسرائيلية منطقة وادي اليرموك، في ريف درعا الغربي.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد شنّت، الاثنين الماضي، عدواناً جوياً باتجاه الجولان السوري المحتل، استهدف عدداً من النقاط جنوبي العاصمة دمشق، وفق مصدر عسكري، ما أسفر عن ارتقاء عددٍ من الشهداء، ووقوع جرحى مدنيين، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية.

وفي شهر كانون الثاني/يناير الماضي أيضاً، أكد حرس الثورة استشهاد عددٍ من قواته الاستشارية في غارة إسرائيلية على سوريا.

وقد لعب المستشارون الإيرانيون الموجودون في سوريا، بدعوة رسمية من الحكومة السورية، دوراً مهماً في مساعدة السوريين على محاربة الإرهاب والمساعدة في إحلال السلام والاستقرار والأمن الدائم في هذا البلد.

ويوم أمس، نفت مصادر موثوقة للميادين، ما تم تداوله من تقليص حرس الثورة الإيراني لانتشار مستشاريه في سوريا.

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   