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مشروع قرار جزائري بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

2
FEBRUARY
2024
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صاغت الجزائر مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، وهي خطوة تعارضها الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض "الفيتو" في المجلس‭.‬
 
وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه "رويترز" يوم الخميس على:
 
• رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين.
 
• مطالبة جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي.
 
• الدعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحاءه.
 
• قال دبلوماسيون إن الجزائر عرضت مشروع القرار على المجلس المؤلف من 15 عضوا يوم الأربعاء، بعدما اجتمع المجلس لمناقشة حكم أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية
 
• لم يعرف على الفور متى أو ما إذا كان من الممكن طرح مشروع القرار الجزائري للتصويت.
 
• يحتاج القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا.
 
بطلب جزائري.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد قرار محكمة العدل
 
• في ديسمبر، وافق مجلس الأمن على قرار لضمان زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لكنه لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض.
 
• تعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار، وتقولان إنه لن يفيد سوى حماس، وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك هدنة لحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
 
• طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا في ديسمبر أيضا بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وصوتت 153 دولة لصالح الخطوة التي اعترضت عليها الولايات المتحدة في مجلس الأمن قبل ذلك أيام.
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