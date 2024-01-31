الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ لنهاية العام 2024

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قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام 2024.

ونشر في الجريدة الرسمية (الرائد الرسمي) الصادرة يوم الثلاثاء، أمر رئاسي جاء فيه: "تمدد حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 31 يناير 2024، إلى غاية 31 ديسمبر 2024".

وكان سعيد مدد حالة الطوارئ في 31 يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر من العام نفسه، ثم تم التمديد لغاية 30 يناير 2024.

وأواخر 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة وراح ضحيتها 12 أمنيا وأصيب 16 آخرون بين أمنيين ومدنيين.