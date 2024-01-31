الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجنديين بمعارك غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى العسكريين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة إلى 560 جنديا.

وقتل خلال مواجهات الثلاثاء 3 جنود، هم الرائد (احتياط) نيتسر سيمحي (30 عاما) وهو ضابط مقاتل في الكتيبة 87 من اللواء 14 سترايك، والنقيب (احتياط) غابرييل شاني (28 عاما) من علي قائد فريق في كتيبة الاستطلاع 6646 تشكيل ماروم فوكس (646)، ويوفال نير (43 عاما) من كفار عتصيون جندي في كتيبة الاستطلاع 6646 لواء ماروم فوكس (646).

وبحسب موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أصيب 2797 جنديا منذ 7 أكتوبر 2023، بينهم 1647 إصابة عادية، و726 إصابة متوسطة و424 إصابة خطيرة، فيما بلغ عدد المصابين منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة يوم 27 من أكتوبر الماضي 1283 إصابة، بينها 594 حالة طفيفة و429 متوسطة و260 حرجة.

أما على الجانب الفلسطيني فأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 26751 قتيلا و65636 جريحا منذ 7 أكتوبر.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ117، حيث تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، في ظل وضع إنساني كارثي.