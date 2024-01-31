جيش إسرائيل يعترف لأول مرة بـ "إغراق" بعض أنفاق حماس بالمياه

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه دمر بعض أنفاق حركة حماس في قطاع غزة عن طريق إغراقها بالمياه.

وذكر الجيش في بيان "خلال الحرب، استخدم الجيش الإسرائيلي قدرات جديدة لتحييد البنية التحتية للإرهابيين والموجودة تحت الأرض في قطاع غزة من خلال ضخ كميات ضخمة من المياه في الأنفاق".

وأضاف البيان "عدة وحدات تابعة لجيش الدفاع ووزارة الدفاع طورت بشكل مشترك عدة أدوات لضخ المياه بوتيرة عالية إلى أنفاق حماس في القطاع، وذلك كجزء من مجموعة الأدوات المتنوعة المتوفرة لدى جيش الدفاع للتعامل مع الأنفاق".

شبكة معقدة من الأنفاق

حدد الإسرائيليون حتى نوفمبر الماضي حوالي 800 نفق تحت غزة، على الرغم من اعترافهم بأن الشبكة أكبر من ذلك.

وتعد خطة الإغراق واحدة من بين الخيارات التي تدرسها إسرائيل لتدمير نظام الأنفاق الذي برز كهدف رئيسي لحملتها على قطاع غزة.

وتقول تل أبيب إن قواتها تقوم بتفجير مداخل الأنفاق بعد اكتشاف المئات منها في جميع أنحاء غزة، لكنها ربما تدرس أيضا كيفية جعل هذه الشبكة بأكملها غير صالحة للعمل على المدى الطويل.