سوريا: أول سفير للإمارات منذ العام 2011 يصل إلى دمشق

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وصل إلى سوريا، مساء الاثنين، السفير الإماراتي، حسن أحمد الشحي، ليكون بذلك أول سفير لبلاده في سوريا منذ العام 2011.

ووفق صحيفة "الوطن" السورية، فإنّ الشحي سيترأس البعثة الدبلوماسية الإماراتية بعد نحو 13 عاماً من شغور هذا المنصب، حيث كان يتولاه منذ إعادة افتتاح السفارة في دمشق القائم بالأعمال المستشار عبد الحكيم النعيمي.

وشغل الشحي منصب سفير الإمارات في العراق منذ عام 2015، وقبلها سفيراً لبلاده في السودان، وفي كانون الأول/ أكتوبر 2018 أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق بعد 7 سنوات من قطع العلاقات بين البلدين.

وفي آذار/ مارس الماضي، قام الرئيس بشار الأسد وعقيلته السيدة أسماء، بزيارة رسمية إلى الإمارات، حيث أجرى مع نظيره، محمد بن زايد آل نهيان، مباحثاتٍ رسمية تناولت كيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار الرئيس الأسد حسب البيان الذي صدر عقب المباحثات إلى أنّ مواقف الإمارات دائماً كانت عقلانية وأخلاقية، وأن دورها في الشرق الأوسط هو دور إيجابي وفاعل لضمان علاقات قوية بين الدول العربية.

من جهته، أكد ابن زايد أنّ الإمارات تقف مع سوريا، وستستمر في التضامن والوقوف مع شعبها فيما تعرّض له جرّاء الحرب وجرّاء الزلزال الذي ضربها في شباط/ فبراير 2023.