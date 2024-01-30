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إسرائيل تدعو المفوض العام لـ«الأونروا» إلى الاستقالة

30
JANUARY
2024
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دعت إسرائيل، اليوم (الثلاثاء)، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، فيليب لازاريني، إلى الاستقالة، بعدما تردد بشأن تورط 12 من العاملين في المنظمة بقطاع غزة، في الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتعرضت وكالة «الأونروا» لانتقادات واسعة النطاق بسبب المزاعم، كما حذت اليابان أمس، حذو كثير من الدول الغربية في تجميدها المؤقت لتمويل المساعدات التي تقدمها المنظمة. كما طالب الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق في الاتهامات التي ظهرت الأسبوع الماضي.

ومن جانبه، ألغى وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، اجتماعاً كان مقرراً مع لازاريني، يوم غد.

وكتب كاتس عبر منصة «إكس»: «هناك موظفون من الأونروا شاركوا في مجزرة 7 أكتوبر... يجب على لازاريني أن يستخلص النتائج ويستقيل، حيث إن مؤيدي الإرهاب غير مرحب بهم هنا».

وقامت مجموعة من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، بتجميد تمويلها لوكالة الإغاثة التي يعمل بها آلاف الأفراد في قطاع غزة.

من جانبها، استغنت الوكالة الأممية عن عدد من الموظفين، حيث قالت إنها تقوم حالياً بالتحقيق في تلك المزاعم.

الشرق الأوسط
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