«الأونروا»: لن نتمكن من مساعدة غزة بعد فبراير بسبب وقف التمويل

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قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، اليوم الإثنين، إنها لن تتمكن من مواصلة العمليات في قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية فبراير (شباط)، إذا لم يُستأنف التمويل.

وأوقف عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، تمويلها للوكالة بعد اتهامات إسرائيلية بتورط 12 من موظفي «الأونروا» في هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) التي شنّتها حركة «حماس» على جنوب إسرائيل.

وقال متحدث باسم الوكالة: «إذا لم يجرِ استئناف التمويل، فلن تتمكن الأونروا من مواصلة خدماتها والعمليات في أنحاء المنطقة بما يشمل غزة لما بعد نهاية فبراير»، وفقاً لوكالة «رويترز».