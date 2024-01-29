قتلى وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على شمال وجنوب قطاع غزة

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أفاد مراسل RT بشن الطيران الإسرائيلي غارات جوية رافقها قصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم الأحد، تزامنا مع اشتباكات عنيفة وقعت على عدة محاور في القطاع.

وأشار مراسلنا إلى تجدد الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في عدة محاور في شمال وجنوب القطاع.

محور الشمال..

أشار مراسلنا إلى تجدد الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في مخيم جباليا.

ولفت إلى أن القصف الإسرائيلي الأخير لبرج موسى عرفات بحي النصر في مدينة غزة استهدف شقة داخل البرج.

كما أصيب عدد من المواطنين خلال انتظارهم دخول المساعدات إثر استهداف الجيش الإسرائيلي دوار الكويت في مدينة غزة.

محور الوسط..

أسفر القصف الإسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط القطاع عن مقتل عدد من المواطنين وإصابة العشرات.

محور الجنوب..

قصفت القوات الإسرائيلية مساء اليوم مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس بنيران المدفعية، ما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين وإصابة العشرات.

كما شب حريق كبير بفعل القصف المدفعي الإسرائيلي في محيط أبراج القلعة في منطقة قيزان رشوان جنوبي خان يونس، وكذلك أحرقت القوات الإسرائيلية منازل سكنية في الحي الجنوبي لمخيم خان يونس.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ114، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، بظل وضع إنساني كارثي.