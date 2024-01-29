تبون يجري محادثات على انفراد مع البرهان ويؤكد وقوف الجزائر إلى جانب السودان

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أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، محادثات مغلقة مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تستغرق يومين.

وحسب بيان الرئاسة الجزائرية، توسعت المحادثات، بعد ذلك لتشمل وفدي البلدين.

وأكد الرئيس عبد المجيد تبون في تصريحاته عقب استقباله عبد الفتاح البرهان، قائلا: "الجميع يعلم طبيعة العلاقات الأخوية بين الشعبين الجزائري والسوداني الضاربة في التاريخ".

وأضاف: "تتطابق وجهات نظرنا تجاه العديد من القضايا، والجزائر تقف إلى جانب السودان في الأوضاع الصعبة الذي تستهدفه هو الآخر قوى الشر، ونحن على يقين أن السودان سيتجاوز هذه المحنة، كما تعود الكلمة الأولى والأخيرة للشعب السوداني، وستعمل الجزائر على نصرة القضايا العادلة في العالم من خلال عضويتها في مجلس الأمن".

ومن جانبه قال عبد الفتاح البرهان: "تناولنا موضوعات مشتركة وما يهم البلدين، ووجدنا تفهما تاما وترحابا تاما للتعاون بين الدولتين.. السودان يتعرض لمؤامرة من قبل شركاء إقليميين ودوليين وفي النهاية سيقف من جديد".

كما أكد البرهان: "نحن سعداء أن تكون الجزائر حاضرة في أي طاولة نقاش عربية أو إقليمية".

هذا وخص الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية.

وحل البرهان بالجزائر، في إطار زيارة رسمية تدوم يومين، حيث كان في استقباله، ممثل رئيس الجمهورية، الوزير الأول نذير العرباوي.