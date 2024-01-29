living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تبون يجري محادثات على انفراد مع البرهان ويؤكد وقوف الجزائر إلى جانب السودان

29
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، محادثات مغلقة مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تستغرق يومين.
 
وحسب بيان الرئاسة الجزائرية، توسعت المحادثات، بعد ذلك لتشمل وفدي البلدين.
 
وأكد الرئيس عبد المجيد تبون في تصريحاته عقب استقباله عبد الفتاح البرهان، قائلا: "الجميع يعلم طبيعة العلاقات الأخوية بين الشعبين الجزائري والسوداني الضاربة في التاريخ".
 
وأضاف: "تتطابق وجهات نظرنا تجاه العديد من القضايا، والجزائر تقف إلى جانب السودان في الأوضاع الصعبة الذي تستهدفه هو الآخر قوى الشر، ونحن على يقين أن السودان سيتجاوز هذه المحنة، كما تعود الكلمة الأولى والأخيرة للشعب السوداني، وستعمل الجزائر على نصرة القضايا العادلة في العالم من خلال عضويتها في مجلس الأمن".
 
ومن جانبه قال عبد الفتاح البرهان: "تناولنا موضوعات مشتركة وما يهم البلدين، ووجدنا تفهما تاما وترحابا تاما للتعاون بين الدولتين.. السودان يتعرض لمؤامرة من قبل شركاء إقليميين ودوليين وفي النهاية سيقف من جديد".
 
كما أكد البرهان: "نحن سعداء أن تكون الجزائر حاضرة في أي طاولة نقاش عربية أو إقليمية".
 
هذا وخص الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية.
 
وحل البرهان بالجزائر، في إطار زيارة رسمية تدوم يومين، حيث كان في استقباله، ممثل رئيس الجمهورية، الوزير الأول نذير العرباوي.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   