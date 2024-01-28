المقاومة الإسلامية في العراق تتبنى الهجوم على قاعدة "التنف"

A + A -

تبنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم مسؤولية الهجوم على قاعدة "التنف" الأمبركية بين سوريا والأردن، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود أميركيين واصابة 25 آخرين.

وأكدت المقاومة الإسلامية العراقية في بيان، اوردته"روسيا اليوم" أنها "ستواصل شن هجماتها ضد القواعد الأميركية دعما لقطاع غزة وردا على "المجازر الإسرائيلية بحق القطاع منذ 114 يوما".

وأضافت أنها استهدفت اليوم 4 قواعد أميركية 3 منها قي سوريا وهي قواعد الشدادي والركبان والتنف، أما الرابعة وفقا للبيان، فداخل الأراضي الفلسطينية وهي منشأة زفولون البحرية.