أكثر من 26 ألف قتيل جراء الضربات الإسرائيلية على غزة

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 19 مجزرة" راح ضحيتها 183 قتيلا، ليرتفع عدد القتلى جراء الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى أكثر من 26 ألف قتيل.

وأوضحت الوزارة، اليوم الجمعة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيد و377 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن عدد القتلى من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع ارتفع إلى 26083 قتيلا، فيما بلغ عدد الإصابات 64487 مصابا.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن عدد من الضحايا يقدر بعدة آلاف ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وتمنع القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت مصادر طبية فلسطينية أفادت صباح الجمعة بمقتل 14 شخصا وإصابة آخرين، أغلبيتهم نساء وأطفال، مساء الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة.

بحسب مصادر طبية في غزة فقد قتل 3 أشخاص، بينهم طفلة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الزوايدة، فيما قتل 11 آخرون جراء غارة على منزل غرب مخيم النصيرات، وسط القطاع، تسببت أيضا بوقوع إصابات، كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".