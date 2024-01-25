طفلة فقدت الحياة على متن قارب غير شرعيّ!

A + A -

توفّت طفلة عُثر عليها فاقدة للوعي على متن قارب، ظل يبحر لأيّام، في شرق البحر المتوسط، وفق ما أفادت سلطات الصحة في قبرص.



وكانت الطفلة ضمن مجموعة من 60 سوريًا عثر عليهم فريق بحث وإنقاذ قبرصيّ على قارب صيد مكتظ على بعد 30 ميلًا بحريًا، قبالة قبرص.



وكانت المجموعة في البحر منذ 18 كانون الثاني، بعد انطلاقها من لبنان.



وقال متحدث باسم منظمة الصحة الوطنية القبرصية لتلفزيون ألفا قبرص: "للأسف توفيت طفلة من بين ثلاثة أطفال ولقد كانت وفاة مفاجئة بسبب سكتة قلبية."



ولا يزال طفلان آخران عثر عليهما غائبين عن الوعي على متن القارب في وحدة العناية المركزة في العاصمة نيقوسيا.