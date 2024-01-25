غارات إسرائيلية غربي خان يونس.. واستمرار نزوح سكان غزة

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شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، غارات استهدفت مواقع غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الطيران الإسرائيلي قصف حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غربي مدينة خان يونس.

في الأثناء، يواصل سكان قطاع غزة على النزوح من مناطق مدينة خان يونس إلى رفح، جنوبي القطاع، بسبب تكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية في خان يونس.

وشهدت مدينة خان يونس معارك ضارية بين الجنود الإسرائيليين الذين تقدموا جنوبا وحركة حماس، بعد 3 أشهر من الهجوم البري.

وأمس الأربعاء، أعلنت مصادر طبية في غزة، مقتل 50 فلسطينيا، وإصابة 120 آخرين، في قصف القوات الإسرائيلية على المناطق الغربية لمدينة خان يونس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويشكو النازحون تفاقم معاناتهم مع استمرار القصف وتكرار النزوح أكثر من مرة، من دون وجود مناطق آمنة في عموم قطاع غزة.

يشار إلى أنه، وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي أكثر من 25 ألف قتيل، ونحو 63 ألف جريحا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.