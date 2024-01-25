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نبيل أبو ردينة: المطلب الأساسي هو وقف إطلاق النار في غزة

25
JANUARY
2024
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قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في لقاء مع سكاي نيوز عربية، إن المطلب الأساسي هو وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قبل الدخول في أي قضايا أخرى.
 
وشدد نبيل أبو ردينة على رفض المخططات الإسرائيلية لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.
 
وأشار الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن السلطة الفلسطينية ترفض الدخول في متاهات مستقبل غزة.
 
 وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة لسكاي نيوز عربية:
 
هدفنا وقف الحرب على غزة.
   
نحن مع أي حل يؤدي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.
   
بعد وقف إطلاق النار يمكن الحديث عن جميع القضايا.
   
ليس لدينا ثقة بالولايات المتحدة وإسرائيل والغرب.
   
من الضروري أن يكون الموقف الفلسطيني موحدا.
   
لن نقبل بأجندات خارجية تحدد مستقبل الشعب الفلسطيني.
   
نرفض أي خطة تتعارض مع مصلحة الشعب الفلسطيني.
 
طرح أي قضية قبل وقف الحرب لا يخدم مصلحة شعبنا.
 
الوضع الفلسطيني الداخلي أجندة فلسطينية بحتة.
 
لن ندخل في متاهات مستقبل غزة.
 
 يأتي هذا فيما تستمر الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث سقط أكثر من 25 ألف قتيل، بالإضافة إلى ما يزيد على 62 ألف جريح، فيما تتواصل عمليات المداهمة والاقتحام لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة.
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