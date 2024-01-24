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لاعب قاد منتخب إسرائيل يشارك بصفوف فلسطين في كأس آسيا

24
JANUARY
2024
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أثار اللاعب عطا جابر الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية الجدل بعد مشاركته ضمن صفوف منتخب فلسطين في بطولة كأس آسيا 2024 المقامة حاليا في قطر.
 
مطالبات إسرائيلية بسحب الجنسية
ووصف وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار، جابر بـ"الخائن" مطالبا بـ"سحب جنسيته الإسرائيلية".
 
وجابر لعب في صفوف منتخب إسرائيل تحت سن 21، كما شارك بأندية مكابي حيفا وسخنين وأشدود، بل إنه في 2015 ارتدى "شارة" القيادة للمنتخب الإسرائيلي للشباب.
 
إنجاز غير مسبوق
إلى هذا، بلغ منتخب فلسطين دور الستة عشر بكأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد فوز كبير يوم الثلاثاء 3-صفر على هونغ كونغ في المجموعة الثالثة ليرافق الإمارات التي خسرت 2-1 من إيران متصدرة المجموعة.
 
وضمن منتخب فلسطين التأهل ضمن أفضل أربع منتخبات حلت في المركز الثالث وله أربع نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن الإمارات. بينما تصدرت إيران المجموعة ولها تسع نقاط.
 
أهداف فلسطين
وافتتح عدي الدباغ أهداف منتخب فلسطين بضربة رأس في الدقيقة 12 وجعل زيد قنبر النتيجة 2-صفر بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني بالطريقة ذاتها.
 
وعاد الدباغ ليسجل الهدف الثالث بعد ساعة من اللعب بعد أن تابع تسديدة ارتدت من العارضة ليسكنها الشباك. ولم يسبق لمنتخب فلسطين تخطي دور المجموعات في مشاركتين سابقتين له في البطولة.
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