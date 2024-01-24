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لقيا حتفهما في حاوية تبريد للخضار سعيا للهجرة لأوروبا

24
JANUARY
2024
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لقي قاصران حتفهما بعد قضائهما ثماني ساعات داخل حاوية تبريد في سفينة متجهة من تونس نحو دولة أوروبية خلال محاولة هجرة غير قانونية، على ما أفاد جهاز الحماية المدنية.
 
وقال المدير المحلي للحماية المدنية منير الريابي لفرانس برس "توفي شخصان تتراوح أعمارهما بين 16 و17 عاما من أصل أربعة تسللوا داخل حاوية لتبريد الغلال والخضار فوق سفينة تجارية كانت متجهة نحو بلد أوروبي".    
 
قضى القصر الأربعة نحو ثماني ساعات داخل الحاويات المبردة "قبل أن ينتبه إليهم طاقم السفينة ويعود أدراجه إلى ميناء تونس"، وفقا للريابي.
 
وأما الشخصان الآخران فهما في "حالة مستقرة بالمستشفى"، وفقا لذات المصدر.
 
وتمثل تونس نقطة انطلاق مهمة للمهاجرين من الجنسية التونسية ومن جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى السواحل الإيطالية.
 
وأغلب محاولات الهجرة غير القانونية تتم بحرا على متن قوارب متهالكة في أغلب الأحيان فيما يتم بعضها من خلال التسلل إلى السفن التجارية التي تقل البضائع نحو الدول الأوروبية.
 
وتمر تونس بوضع اقتصادي صعب إذ بلغت نسبة النمو في حدود 1,3% خلال العام 2023 فيما وصلت نسبة البطالة إلى 16%.
 
ومطلع الأسبوع الفائت، أعلن جهاز خفر السواحل التونسي أن نحو أربعين مهاجرا تونسيا غير نظاميين كانوا يحاولون الوصول بحرا إلى إيطاليا.
 
في العام 2023، وصل 155,754 مهاجرًا بشكل غير قانوني إلى إيطاليا، وشكل التونسيون ثاني أكبر مجموعة من هؤلاء (17304) بعد غينيا (18204)، وفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية.
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