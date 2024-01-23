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"أسوشييتد برس" عن مسؤول مصري: حماس ترفض اقتراح "إسرائيل" وقف إطلاق النار لشهرين

23
JANUARY
2024
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نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، عن مسؤول مصري كبير، قوله إنّ "إسرائيل" اقترحت وقف إطلاق النار لمدة شهرين، تفرج بموجبه حركة حماس عن أسرى إسرائيليين، مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين المسجونين لدى "إسرائيل".

وبموجب الاقتراح، سيتم السماح ليحيى السنوار وغيره من كبار قادة حماس في غزة بالانتقال إلى بلدان أخرى.

كذلك، قال المسؤول إنّ قادة حماس، رفضوا مغادرة غزة، ويطالبون "إسرائيل" بالانسحاب الكامل من القطاع والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم.

وأشار إلى أنّ مصر وقطر تعملان على تطوير اقتراح متعدد المراحل لمحاولة "سدّ الفجوات". وسيتضمن الاقتراح "إنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى، وطرح رؤية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد الاحتجاجات من جانب المستوطنين وعائلات الأسرى، من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، مطالبين بإنجاز صفقة تبادل "فوراً" مع المقاومة الفلسطينية، ومؤكدين أنّها "مهمة ملحّة وواضحة" والطريقة الوحيدة التي ستتيح إخراج الأسرى.

بدورها، تؤكد المقاومة الفلسطينية أنها لن تفاوض على الأسرى الإسرائيليين، إلّا بعد وقف الحرب على غزّة، رافضةً أي اتفاقات مؤقتة. 

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