"القسام" كشفت تفاصيل عملية المغازي ضد الجيش الإسرائيلي

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كشفت كتائب "القسام"، بعد اعتراف الجيش الإسرائيلي بمقتل 24 ضابطًا وجنديًا خلال 24 ساعة في غزة، أنّه "عند الساعة 16:00 من مساء يوم أمس، نفذنا عملية مركبة شرق مخيم المغازي، حيث استهدفنا منزلاً تحصنت فيه قوة هندسة من جيش الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد أدت لانفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزة القوة وتم نسف المنزل بشكل كامل عليها".

ولفتت، في بلاغ، إلى أنّه "بالتزامن دمرنا دبابة "ميركافا" كانت تؤمن القوة بقذيفة "الياسين 105"، كما فجرنا حقل ألغام بقوة أخرى كانت تتواجد بنفس المكان، ما أدى لإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح وانسحب مقاتلونا إلى قواعدهم بسلام".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 24 ضابطًا وجنديًا قتلوا بتفجير الفصائل الفلسطينية عمارتين في مخيم المغازي وسط القطاع، وهو ما وصفه الإسرائيليون بأنّه أعنف يوم قتالي منذ بدء الاجتياح البري في 27 تشرين الأول الماضي.