قطع الاتصالات عن غزة للمرة العاشرة.. الوزير يكشف حجم الضرر

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تحدث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، إسحق سدر، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن حجم الضرر الذي لحق قطاع الاتصالات في قطاع غزة عقب الحرب.

وأوضح وزير الاتصالات الفلسطيني أنه جرى قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع، الإثنين، للمرة العاشرة على التوالي، لافتا إلى أن الشبكات تضررت بشكل فادح جراء الحرب الراهنة.

وقال سدر إن "قطع خدمات الاتصالات عن غزة له تداعيات كارثية بالنظر إلى تعطيل العمليات الإغاثية والإنسانية في وقت يعد الناس في حاجة ماسة لتلك الخدمات".

وشدد على أن انقطاع الاتصالات يؤثر كذلك على الاتصال بطواقم الهلال الأحمر والإسعاف والدفاع المدني والتنسيق فيما بينهم، وبالتالي فقد المزيد من الأرواح في ظل استمرار القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأكد أن البنية التحتية وشبكات الاتصالات تضررت بشكل بالغ جراء القصف المستمر ولم تعد صالحة بشكل كبير وتحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة مستمرة.

يأتي ذلك بعد بضع أيام من انقطاع الاتصالات عن غزة لفترة دامت لما يقرب من 10 أيام متواصلة، حيث تُرك نحو مليوني فلسطيني من دون إنترنت، وكان ذلك أطول انقطاع للاتصالات يواجهه الفلسطينيون منذ بدأت شركة مراقبة الإنترنت وأمن المعلومات "نتبلوكس" تتبعه عام 2018.

بيد أنه حينها، ضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل من أجل العمل على إعادة الاتصالات إلى غزة، بحسب تقرير لصحيفة "بوليتيكو".

وأشار ألب توكر مؤسس "نتبلوكس"، إلى "صعوبة متزايدة في صيانة البنية التحتية للاتصالات في منطقة حرب نشطة، خاصة عندما تقتل أطقم الإصلاح في الميدان".