"الميادين": اللواء مملوك على رأس عمله كالمعتاد...

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نفت مصادر الميادين الأنباء المُتداولة عن تعرض المستشار الأمني للرئاسة السورية، اللواء علي مملوك، لوعكة صحية أو لحادث.

وشدّدت المصادر على أنّ اللواء علي مملوك "على رأس عمله وفي مكتبه كالمعتاد"، مشيرةً إلى أنّه "بدأ بممارسة مهامه كمستشار أمني للرئاسة السورية بعد تعيينه قبل أيام".

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد عيّن رئيس الاستخبارات العسكرية السورية السابق، كفاح ملحم، رئيساً لمكتب الأمن الوطني السوري خلفاً لعلي مملوك.

وشغل مملوك منصب رئيس مكتب الأمن الوطني السوري منذ عام 2012، قبل أن يُعيّن كمستشار أمني للرئاسة السورية مؤخراً.