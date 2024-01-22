وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، سحب الشرطة بعض المتظاهرين "من أيديهم وأرجلهم" من وسط الطريق، بهدف تفريق الحشود التي طالبت برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأطلق المتظاهرون، ومعظمهم من كبار السن، على الشرطة اسم "المجرمين الذين دمروا البلاد"، بينما أجبروا على التراجع خلف متاريس نصبتها قوات الأمن.