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قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس بغزة

22
JANUARY
2024
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل عشرات المدنيين وإصابة العشرات، فجر اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.
 
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية، قولها إن حصيلة القتلى في القصف الإسرائيلي المتواصل على خان يونس جنوب قطاع غزة ارتفع إلى 10، أغلبهم من الأطفال، وعشرات المصابين.
 
كما قتل 3 مواطنين بينهم طفلة بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمناطق متفرقة في خان يونس، وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف منزل في منطقة المواصي الساحلية غربي محافظة خان يونس.
 
وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أيضا شقة سكنية في مبنى ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، في الحي النمساوي المجاور لمجمع ناصر غربي خان يونس.
 
وتصاعدت وتيرة الغارات من الطيران الحربي الإسرائيلي والقصف المدفعي وإطلاق النار في الحي الجنوبي والغربي لمجمع ناصر بخان يونس.ِ
 
كما قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي شرق حيي التفاح والدرج في قطاع غزة.
 
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن انفجارات سمعت، واشتباكات تدور في خان يونس.
 
وأكدت هذه الوسائل أن آليات إسرائيلية تحاول التقدم نحو المنطقة الغربية لخان يونس.
 
وأسفر الهجوم غير المسبوق لحماس على إسرائيل عن مقتل 1140 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
 
كذلك، خطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا تمّ الإفراج عن حوالي مئة منهم في نهاية نوفمبر، بموجب هدنة، ولا يزال 132 منهم محتجزين في القطاع، وفق السلطات الإسرائيلية، ويرجح أن 28 على الأقل بينهم قد قتلوا.
 
وردّا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس، وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف كثيف أتبعتها بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 25105 قتلى معظمهم من النساء والأطفال، بحسب أرقام صدرت الأحد عن وزارة الصحة في غزة.
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