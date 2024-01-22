إسرائيل تعلن احتجاز جثة جندي في غزة قتل بهجوم أكتوبر

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أكد الجيش الإسرائيلي الأحد مقتل جندي في 7 أكتوبر الماضي خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل، معلنا أن جثته لا تزال محتجزة في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن "الرقيب شاي ليفنسون (19 عاما) سقط في 7 أكتوبر" و"جثته بين يدي حركة حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007.

وكان الشاب يعيش في مستوطنة جفعات أفني في شمال إسرائيل، وخدم في وحدة قتالية.

وبذلك، يرتفع عدد الرهائن الذين قتلوا وجثثهم محتجزة في قطاع غزة إلى 28، بحسب تقرير أعدته وكالة "فرانس برس" استنادا إلى بيانات إسرائيلية.

كذلك، خطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا تمّ الإفراج عن حوالي مئة منهم في نهاية نوفمبر، بموجب هدنة، ولا يزال 132 منهم محتجزين في القطاع، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردّا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء" على حركة حماس، وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف كثيف أتبعتها بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 25105 قتلى معظمهم من النساء والأطفال، بحسب أرقام صدرت الأحد عن وزارة الصحة في غزة.