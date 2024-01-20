"مقتل مسؤولين من الحرس الثوري"... تفاصيل الغارة الإسرائيلية على دمشق!

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بعدما هزّ انفجار قوي جديد العاصمة السورية دمشق صباح السبت، رجّحت مصادر إعلامية أن غارة إسرائيلية استهدفت قياديين لحركة الجهاد الإسلامي في سوريا.



إلا أن الحركة أكدت أن أمينها العام زياد نخالة بخير، وكل القيادات كذلك.



ضربت الغارة الإسرائيلية على منزل سكني في العاصمة السورية دمشق صباح السبت، اجتماعاً لوحدة استخبارات الحرس الثوري.

ومقتل 4 من الحرس الثوري الإيراني بدمشق بينهم رئيس وحدة المعلومات، وفقا لوكالة "رويترز".



وأضافت الوكالة أن الغارة قتلت مسؤولا بالحرس الثوري الإيراني، مؤكدة أن المبنى المستهدف متعدد الطوابق ويستخدمه مستشارون إيرانيون، وهو ما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية محلية قالت إن قياديا في الحرس الثوري الإيراني ناشط في سوريا قتل بقصف دمشق.



بدورها، أفادت مصادر "العربية" أن 3 طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صاروخين على حي المزة في دمشق، واستهدفت المبنى.



وأكدت مصادر أخرى أن الضربة استهدفت مسؤول في استخبارات الحرس الثوري بسوريا ومعاونيه، وفقا لوسائل إعلام محلية إيرانية.



وأضافت أن الاجتماع كان لوحدة استخبارات الحرس الثوري بدمشق.



فيما أفادت وكالة "أسوشيتدبرس"، أن مكان الاستهداف يضم بعثات دبلوماسية، ويقع بين سفارتي إيران ولبنان.