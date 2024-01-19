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الأمم المتحدة: اسرائيل تعتقل آلاف الرجال على الأرجح في قطاع غزة في ظروف مروعة ترقى إلى حد التعذيب

19
JANUARY
2024
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أفادت الأمم المتحدة أن "القوات الاسرائيلية تعتقل آلاف الرجال على الأرجح في قطاع غزة منذ بدء الحرب ضد حماس، وهم غالبا ما يواجهون ظروفا قد ترقى إلى حد التعذيب" بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
 
وقال أجيث سونغهاي ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مؤتمر صحافي دوري للأمم المتحدة في جنيف: طإن بعض المعتقلين أكدوا أن القوات الإسرائيلية عصّبت أعينهم واعتدت عليهم بالضرب وعندما أفرجت عنهم كانوا عراة لا يرتدون سوى حفاضات".
 
وأضاف عبر الفيديو من رفح أن "الرجال احتجزوا في ظروف مروعة عموما من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في أماكن مجهولة لفترات تراوح بين 30 إلى 55 يوما".
 
ونقل المسؤول الأممي عنهم "أنهم تعرضوا للضرب والاذلال وسوء المعاملة وما قد يرقى الى التعذيب. وأكدوا أنه تم عصب أعينهم لفترات طويلة، والبعض لعدة أيام على التوالي".
 
وأشار الى أن "رجلا قال إنه لم يتمكن من الاستحمام إلا مرة واحدة خلال فترة احتجازه التي استمرت 55 يوما. وهناك تقارير تفيد بأنه أفرج عن رجال لاحقا لكن فقط وهم يضعون حفاضات".
 
وقال سونغاي إن "شهاداتهم تتفق مع التقارير التي تلقاها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اعتقال الفلسطينيين على نطاق واسع، بما في ذلك العديد من المدنيين المحتجزين سراً، وغالباً ما يتعرضون لسوء المعامة" ولا يمكنهم الوصول إلى عائلاتهم أو محاميهم أو أن يحصلوا على أي حماية قضائية فاعلة".
 
وأشار إلى أنه "لا يستطيع إعطاء رقم دقيق لأعداد المعتقلين"، لكنه أعرب عن اعتقاده "أن العدد بالآلاف".
 
وشدد على أن "إسرائيل يجب أن تضمن معاملة كل شخص محتجز وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
 
وقال: "ما لم تقدم إسرائيل أسبابا أمنية ملحة لكل شخص لا يزال رهن الاحتجاز، فيجب توجيه الاتهام إليه أو إطلاق سراحه".
 
وأضاف: "يجب التحقيق بشكل كامل وشفاف في جميع حالات سوء المعاملة أو التعذيب التي يتعرض لها الأشخاص المعتقلون أو المحتجزون".

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