بن غفير يطلب من الجنود قتل "إرهابيين" في الضفة حتى لو لم يشكلوا خطرا على حياة الجنود الإسرائيليين

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طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الخميس من الجنود الإسرائليين بإطلاق النار على أي فلسطيني في الضفة الغربية حتى لو يشكل خطرا على حياتهم.

وقال بن غفير خلال لقاء مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية أن "إسرائيل بأكملها" تدعمهم. وقال "لديكم كل الدعم مني، عندما تكونون في خطر مميت أو ترون إرهابيا، حتى لو لم يعرضكم للخطر أطلقوا النار".

وأضاف: "إن دولة إسرائيل بأكملها تقف خلفكم، وتثق بكم، وهي متأكدة من أنكم ستقاتلون الإرهابيين بعزم.. لقد رأيت قدراتكم، أنتم رأس الحربة في شرطة حرس الحدود".

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 367 قتيلا، بينهم 97 طفلا.

كما بلغ عدد الإصابات في الضفة أكثر من 4 آلاف، بينهم 637 طفلا.