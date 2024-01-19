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قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس بغزة

19
JANUARY
2024
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين فجر اليوم الجمعة، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي على مدينة خان يونس في غزة.
 
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن أربعة فلسطينيين على الأقل قتلوا في قصف إسرائيلي على المنطقة الغربية في مدينة خان يونس، استهدف منزلا لعائلة الكاظمي.
 
كما واصلت القوات الإسرائيلية قصفها المدفعي المكثف في محيط مستشفى الأمل في خان يونس، واستهدفت وسط المدينة بعدة غارات.
 
وأكدت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الفسفور الأبيض على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، ونفذ قصفا في محيط مستشفى أبو يوسف النجار شرق رفح جنوب القطاع، واستهدف بصاروخ برج العنتر في شارع غزة القديم ببلدة جباليا.
 
كما حاصرت قوات إسرائيلية عدة مدارس تؤوي آلاف النازحين غرب حي تل الهوا بمدينة غزة، وقامت بتفجير مربعات سكنية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.
 
واندلعت الحرب التي دمرت القطاع الفلسطيني وشردت أكثر من 80 في المئة من سكانه، إثر شنّ حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر أسفر عن مقتل 1140 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية.
 
كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصا رهائن ونقلوا إلى غزة، وأطلق سراح حوالي 100 منهم خلال هدنة في نهاية نوفمبر، ووفق إسرائيل، لا يزال 132 منهم في القطاع، ويُعتقد أن 27 منهم لقوا حتفهم.
 
وردا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل القضاء على الحركة التي تحكم غزة منذ عام 2007.
 
وبحسب وزارة الصحة في غزة، قُتل حتى الآن في الغارات الإسرائيلية 24620 شخصا، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال.
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