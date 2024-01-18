انتهاء فحص الأدوية المُرسلة لغزة والرهائن في كرم أبو سالم

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أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بانتهاء فحص شاحنات الأدوية في معبر كرم أبو سالم.

وقال مراسلنا إن شاحنات الأدوية وصلت معبر رفح قبل نصف ساعة تقريبا.

وأعلنت حماس الأربعاء عن شروط لإدخال الأدوية إلى الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مشيرة إلى رفضها أن تقوم إسرائيل بتفتيش الشاحنات التي ستنقلها.

وأعلن الثلاثاء نجاح وساطة قطرية فرنسية في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يشمل "إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها" الرهائن.

وكشف عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق عن شروط جديدة للحركة لتسليم الأدوية للرهائن، حيث قال عبر حسابه على منصة "إكس": "وضعنا عدة شروط: مقابل كل علبة دواء (للرهائن) ألف (علبة) لأبناء شعبنا" في قطاع غزة.

ومن ضمن الشروط أيضا، بحسب أبو مرزوق، "توفير الدواء عبر دولة نثق بها" وليس عبر فرنسا.

وأكد أبو مرزوق أن من ضمن الشروط "منع تفتيش شحنات الأدوية من جيش العدو الإسرائيلي".

وتخضع كل شاحنات المساعدات التي تدخل الى قطاع غزة لتفتيش إسرائيلي قبل دخولها في منطقة حدودية بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة.

وأضاف أبو مرزوق أن على "الصليب الأحمر أن يضع الدواء في أربع مستشفيات تغطي جميع مناطق غزة بما فيها أدوية الأسرى".

غير أن هيئة وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) قالت لوكالة "فرانس برس" الأربعاء إن خمس شاحنات محملة بالأدوية ستخضع لتفتيش أمني على معبر كرم سالم.

وكان مصدر أمني مصري قد قال إن طائرة قطرية محمّلة بالأدوية وصلت الأربعاء إلى مدينة العريش المصرية.

من جانبها، قالت فرنسا إن الأدوية سترسل إلى مستشفى في رفح حيث سيتم تسليمها إلى الصليب الأحمر وتقسيمها على دفعات قبل نقلها إلى الرهائن.