living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيديو: 19 قتيلا في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح جنوب غزة

18
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، بمقتل 19 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي قبيل منتصف الليلة لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.
 
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا مأهولا لعائلة الزاملي شرق رفح، ما أدى لمقتل 19 شخصا على الأقل.
 
ومساء الأربعاء، قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف للطيران الإسرائيلي ومدفعيته لجنوب ووسط وشمال قطاع غزة.
 
وشن الطيران الإسرائيلي غارات متفرقة على خان يونس جنوب غزة، خاصة محيط منطقتي "قيزان النجار" و"البطن السمين"، كما نسف مربعا سكنيا جديدا وسط المدينة.
 
وفي رفح، قتل فلسطينيان وأصيب آخرون بعد استهداف قوات إسرائيلية مجموعة من المواطنين.
 
كما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ عددا من القتلى والجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة الحوت بمخيم الشابورة، بعد تعرضه لقصف من الطيران الإسرائيلي.
 
كذلك قصف الطيران الإسرائيلي مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع.
 
وفي دير البلح، قتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، بعد استهداف قوات إسرائيلية لمجموعة من المواطنين.
 
وارتفع عدد القتلى جرّاء العملية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 24450، بالإضافة إلى أكثر من 61500 جريح، والآلاف من المفقودين.
 
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   